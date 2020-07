Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Verletzte Person nach Auffahrunfall

Gevelsberg (ots)

Am 30.06. gegen 08:30 Uhr befuhr eine 43-jährige Gevelsbergerin in ihrem Pkw Toyota die Heidestraße in Richtung Haßlinghauser Straße. Als sie ihren Pkw verkehrsbedingt stark abbremste, kam ein ihr nachfolgender 20-jähriger Gevelsberger in seinem Pkw DaimlerChrysler noch rechtzeitig zum Stehen. Ein ihm folgender 47-jähriger Dortmunder in seinem Lkw DaimlerChrysler bemerkte den Bremsvorgang jedoch zu spät und es kam zum Auffahrunfall, bei dem der Lkw die beiden Pkw aufeinander schob. Die Gevelsbergerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt, sie wurde in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

