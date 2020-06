Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Fahrer nach Unfall mit Sachschaden ermittelt

Gevelsberg (ots)

Am 29.06., gegen 15:00 Uhr, beschädigte ein 34-jähriger Gevelsberger mit seinem Lkw in der Straße Kalthofs Park einen geparkt stehenden Pkw Peugeot. Ein Zeuge, der den Unfallhergang beobachtet hatte, sprach den Lkw-Fahrer darauf an. Dennoch entfernte dieser sich von der Örtlichkeit. Anhand der Angaben des Zeugen konnten die eingesetzten Polizeibeamten den Halter des Lkw sowie den Fahrer schnell ermitteln und den Gevelsberger zeitnah an seiner Wohnanschrift antreffen. Im Verlauf der polizeilichen Maßnahmen ergaben sich Anhaltpunkte für Drogenkonsum. Da der Unfallverursacher einen freiwilligen Vortest verweigerte, wurde er zur Blutprobenentnahme zur Wache verbracht. Sein Führerschein wurde sichergestellt.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Pressestelle

Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil 0174/6310227

Fax: 02336/9166-2199

E-Mail: pressestelle.ennepe-ruhr-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell