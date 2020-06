Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Einbruch in Minigolf-Anlage

Ennepetal (ots)

Am 29.06., um 03:18 Uhr, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zur Minigolf-Anlage an der Mittelstraße. Zunächst verschaffte er sich gewaltsam Zutritt zu einem Lagerraum. Anschließend versuchte er, durch ein Fenster in den Verkaufsraum der Anlage einzudringen. Dies misslang jedoch. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, 180-185 cm groß, Sweat-Jacke mit Kapuze, Cargo-Hose und Turnschuhe. Zur Tatzeit trug er weiterhin einen Mundschutz und eine Stirnlampe. Hinweise nimmt die Polizei unter 02333-9166-4000 entgegen.

