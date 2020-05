Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Walskamp/Laptop aus Auto gestohlen

Coesfeld (ots)

Nachtragsmeldung zu Auftrag Nr. 4036855

Unbekannte haben aus einem Auto am Walskamp einen Laptop gestohlen. In der Nacht auf Donnerstag schlugen die Täter die Heckscheibe ein, um an das Gerät zu gelangen. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Ursprungsmeldung:

Bohrmaschinen, Akkuschrauber und mehrere Schweißgeräte haben Unbekannte aus einem Bulli an der Straße Walskamp gestohlen. Zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, verschafften sich die Täter über die Heckklappe Zutritt. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell