Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Borkener Straße/Betrunken unterwegs

Coesfeld (ots)

Seinen Führerschein musste ein 62-jähriger Coesfelder am Mittwochabend nach einer Trunkenheitsfahrt abgeben. Bereits am Donnerstagmorgen wollte er diesen auf der Polizeiwache abholen. Den Gefallen konnten die Polizisten dem Coesfelder nicht erwidern. Denn diesen sieht er wahrscheinlich für längere Zeit nicht wieder. Keine elf Stunden war es her, dass die Beamten den 62-jährigen auf der Borkener Straße anhielten. Sie fuhren gegen 22.25 Uhr Streife, als ihnen das Auto des Mannes auffiel. Er fuhr nicht nur viel zu langsam stadtauswärts, sondern in Schlangenlinien. Auf das eingeschaltete Blaulicht und das "Stop Polizei" reagierte er zunächst nicht. Bei seiner Überprüfung bestätigte sich die Vermutung, dass der Coesfelder unter Alkoholeinfluss stand. Ihm wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem stellten die Polizisten seinen Führerschein sicher. Der 62-Jährige muss mit einem Strafverfahren rechnen.

