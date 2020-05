Polizei Coesfeld

POL-COE: Senden, Holtrup/Betrunken, keine Fahrerlaubnis und Auto nicht zugelassen

Coesfeld (ots)

Eine 65-jährige Autofahrerin aus Senden war am Donnerstag (14.05.20) nicht nur ohne Fahrerlaubnis unterwegs. Als die Polizisten sie gegen 12.30 Uhr in der Bauerschaft Holtrup anhielten, war sie auch betrunken. Zudem war das Auto weder zugelassen noch versichert. Auf der Wache in Lüdinghausen wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Polizisten die Weiterfahrt. Auf die 65-Jährige kommt nun ein Strafverfahren zu.

Rückfragen bitte an:

Polizei Coesfeld

Pressestelle



Telefon: 02541-14-290 bis -292

Fax: 02541-14-195

http://coesfeld.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell