POL-COE: Nottuln, Appelhülsen, Lindenstraße/Bekifft Motorroller gefahren

Die Wache in Dülmen hatte sich ein 18-jähriger Motorrollerfaher aus Nottuln wahrscheinlich nicht als Ziel vorgestellt. Da endete jedoch am Dienstagabend die Ausfahrt nach einer Verkehrskontrolle. Polizisten hielten den jungen Mann gegen 18 Uhr auf der Lindenstraße in Appelhülsen an. Während der Kontrolle stellte sich nicht nur heraus, dass er bekifft war, sondern auch keine Fahrerlaubnis besitzt. Auf der Wache in Dülmen wurde dem 18-Jährigen eine Blutprobe entnommen. Zudem untersagten die Polizisten ihm die Weiterfahrt. Auf den Nottulner kommt nun ein Verfahren zu.

