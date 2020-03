Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Schöntal / Berlichingen: Randalierer unterwegs

Seine Wut ließ offenbar ein bislang unbekannter Mann in der Nacht von Samstag auf Sonntag an Gegenständen im Berlichinger Kanzleiweg aus. Der Täter warf eine mit Brennholz gefüllte Gitterbox, die vor einer Haustür stand, um und beschädigte dabei ein Garagentor und ein Fahrzeug. Daraufhin schleifte der Mann zwei Türen, welche sich ebenfalls vor der Eingangstür befanden, herum und beschädigte ein weiteres Fahrzeug sowie die Türen selbst. Eine aufmerksame Zeugin konnte den Unbekannten beobachten und beschrieb ihn als einen zirka 1,80 Meter großen Mann mit Kapuzenpullover, Cargohose und Kurzhaarschnitt. Der Mann entfernte sich nach seinem Wutausbruch über die Hauptstraße in Richtung Stadtmitte. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf die Identität des Unbekannten geben können, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Krautheim: Nach Unfall abgehauen

Innerhalb von fünf Minuten verursachte eine unbekannte Person am Samstagabend in Krautheim einen Unfall und flüchtete vom Unfallort. Die 48-jährige Besitzerin eines Ford KA stellte diesen um 17.40 Uhr im Neunstetter Weg vor dem Gebäude Nummer Zehn ab. Als sie nur fünf Minuten später wieder an ihr Fahrzeug zurückkehrte, war es beschädigt. Jemand hatte während der kurzen Abwesenheit der Frau Dellen und Kratzer auf der Motorhaube des Ford verursacht. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von zirka 1.500 Euro zu kümmern entfernte sich der Unfallverursacher. Hinweise auf die Schadensursache sowie dessen Verursacher gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Künzelsau: Halbes Duzend Autos zerkratzt

Eine unbekannte Person zerkratzte am Freitag, zwischen 0 Uhr und 13 Uhr, insgesamt sechs, in einer Tiefgarage in der Künzelsauer Michelangelostraße, geparkte PKW. Die Polizei bittet Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum verdächtige Personen aufgefallen sind, sich beim Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 zu melden.

Schöntal: Gefährlich überholt

Eine leicht verletzte Person sowie Sachschaden in Höhe von knapp 8.000 Euro sind die Folgen eines gefährlichen Überholmanövers am Freitag, gegen 13.30 Uhr, bei Schöntal. Ein 28-Jähriger war mit seinem VW Polo auf der L1025 von Bieringen in Richtung Westernhausen unterwegs. Kurz nach der Ortsausfahrt von Bieringen wollte der Mann einen Ford Transit mit Anhänger überholen und scherte aus. Als sich der VW auf Höhe des Fords befand, bemerkte der 28-Jährige, dass ihm Verkehr entgegenkam. Um einen Zusammenstoß zu verhindern scherte der VW-Fahrer wieder nach rechts ein. Dabei übersah er vermutlich, dass sich neben ihm immer noch der Ford Transit befand, sodass der VW seitlich mit diesem kollidierte. Der 27-jährige Lenker des Transits wich daraufhin nach rechts in eine Grünfläche aus, sodass der Überholende dem Gegenverkehr ausweichen konnte. Bei dem Unfall wurde der 46 Jahre alte Beifahrer des Ford Transit leicht verletzt.

Hohenlohekreis: Mehrere Gruppen aufgelöst

Die Polizei musste am Wochenende einige Personengruppen auf die bestehenden Infektionsschutzmaßnahmen aufgrund des Coronavirus hinweisen. Im gesamten Hohenlohekreis kam es, überwiegend am Samstag, vermehrt zur Auflösung verschiedener Treffen sowie Privatfeiern, welche trotz der Kontaktbeschränkungen stattfanden und geforderte Abstände nicht eingehalten wurden. Neben mehreren mündlichen Verwarnungen wurden aufgrund von mehrmaligen Verstöße bei einigen Personen auch Anzeigen gefertigt. Der überwiegende Teil kam den Aufforderungen der Polizei nach, waren einsichtig und entfernten sich nach der Kontrolle von den Örtlichkeiten. Einige wenige wollten den Anweisungen nicht nachkommen, sodass etwas mehr Überzeugungskunst der Ordnungshüter nötig war.

