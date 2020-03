POL-HN: Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit zwei Beiträgen aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressebericht des Polizeipräsidium Heilbronn mit zwei Beiträgen aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn Zaberfeld: Schwerer Unfall mit Motorradfahrer Bereits gestern, gegen 15.30 Uhr, ereignete sich auf der Kreisstraße zwischen Sternenfels und Häfnerhaslach, im Bereich des sog. Zaberfelder Waldes, an der Kreisgrenze zu Ludwigs-burg, ein schwerer Verkehrsunfall mit einem Motorradfahrer. Nach den ersten Ermittlungen wollte ein 42-jähriger Lenker eines Motorrades Yamaha, von Häfnerhaslach kommend in Rich-tung Sternenfels fahren. Hierbei fuhr er offenbar dem vor ihm fahrenden 24-jährigen Lenker eines Pkw Mini von hinten auf, da dieser seine Fahrt verkehrsbedingt verlangsamen musste. Durch die Kollision kam der Motorradfahrer zu Fall und wurde vom Rettungshubschrauber in ein nahegelegenes Klinikum verbracht. Im Laufe des heutigen Sonntages wurde bekannt, dass seine erlittenen Verletzungen schwe-rer wiegen als ursprünglich angenommen. Er ist bislang nicht ansprechbar und musste not-operiert werden. Bislang konnte er zu dem Unfall nicht gehört werden. Der Lenker des Mini blieb der Kollision unverletzt. Die Feuerwehr war mit insgesamt 4 Einsatzfahrzeugen vor Ort. Den Gesamtschaden an den beteiligten Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ca. 10.000 Euro. Zur Aufnahme des Verkehrsunfalles musste die Kreisstraße 2061 bis 17.30 Uhr gesperrt wer-den.

Siegelsbach: Motorrad kam auf Gegenfahrbahn - Schwerer Unfall Am gestrigen Samstagabend, kurz vor 20.30 Uhr, kam es auf der Kreisstraße 2038 zwischen Siegelsbach und Zimmerhof zu einem Verkehrsunfall mit einem schwer verletzten Motorrad-fahrer. Nach den bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 16-jähriger Jugendlicher mit seinem Kraftrad, Marke KTM, die Kreisstraße aus Richtung Siegelsbach kommend in Fahrtrichtung Zimmerhof. Hierbei kam er in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit einem entgegen-kommenden VW Passat eines 51-jährigen aus dem Landkreis Heilbronn, zusammen. Im Verlauf des Unfalles wurde der 16-jährige in den Straßengraben geschleudert, er war je-doch zunächst ansprechbar. Durch den Unfall brach die Gabel des Vorderrades und Teile des Motors von der KTM ab und verteilten sich an der Unfallstelle auf der Straße. Er wurde vom Rettungsdienst umgehend in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Im Laufe der heutigen Ermittlungen wurde bekannt, dass der 16-jährige schwere innere Ver-letzungen und Frakturen erlitt. Vermutlich muss der junge Mann im Laufe der nächsten Tage operiert werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 12.000 Euro. Die Insassen im VW Passat wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Die Feuerwehr war mit einem Fahrzeug und 6 Einsatzkräften vor Ort. Das Polizeirevier in Eppingen wurde mit der Unfallaufnahme beauftragt.

