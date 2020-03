POL-HN: Pressemeldung des Polizeipräsidium Heilbronn mit zwei Beiträgen aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Neckar-Odenwald-Kreis Mosbach: Geparkten Pkw angefahren und geflüchtet Am vergangenen Samstag, in der Zeit zwischen 14.00 Uhr - 14.30 Uhr parkte eine 56-jährige Frau ihren Pkw BMW auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Neckarelzer Straße. Als sie nach ca. 30 Minuten zu ihrem BMW zurückkam, bemerkte sie einen Schaden am Kotflügel vorne links, in Höhe von ca. 1000 Euro. Offensichtlich berührte ein anderer Verkehrsteilnehmer beim Rangieren mit seinem Fahrzeug den geparkten BMW. Anschließend entfernte sich der oder die Unbekannte mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise zu der Unfallflucht nimmt das Polizeirevier in Mosbach unter Telefon 06261/8090 entgegen.

Mosbach: Hund beißt Frau Am vergangenen Samstag, gegen 11.30 Uhr, verließ eine 65-jährige Frau einen Einkaufsmarkt in der Eisenbahnstraße. Plötzlich wurde sie von einem hellen Hund, ähnlich einem West Highland White Terrier, an-gesprungen und in die Wade gebissen. Es entstand eine leicht blutende Wunde. Offensichtlich führte ein ca. 8 Jahre alter Junge den Hund an einer Leine aus. Der Junge erklärte auch, dass seine Mutter gleich kommen würde. Die Mutter des Jungen erschien kurz darauf auch vor Ort, schimpfte jedoch zuerst ihren Sohn aus. Zu einer Regelung vor Ort war sie nicht bereit, erst auf Nachfragen gab sie an, dass sie "LON-KA" heiße und im Telefonbuch stehe. Gutgläubig gab sich die Geschädigte damit zufrieden. Zu Hause angekommen stellte sie fest, dass es eine Familie mit diesem Namen aber nicht im Telefonbuch gibt. Dieser Name ist weder in Mosbach noch in den Nachbargemeinden verzeichnet. Die Mutter des Jungen wird auf ca. Mitte 30 geschätzt und soll ca. 170 cm groß sein. Sie hatte lange dunkle Haare und ein südosteuropäisches Aussehen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mosbach unter Telefon 06261/8090 zu melden.

