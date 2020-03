POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.03.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Eppingen-Mühlbach: Motorradfahrer verletzt

Beim Einbiegen von einem Feldweg auf die Kreisstraße zwischen Mühlbach und Eppingen, kollidierten am Samstagnachmittag zunächst zwei Pkw. Der Fahrer eines Dacia Duster war gegen 17 Uhr auf einem Feldweg entlang der Kreisstraße unterwegs. Beim Einbiegen auf die Straße übersah der 61-jährige Fahrer offenbar einen aus Richtung Mühlbach kommenden Audi A3. Die 19-jährige Audi-Lenkerin konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Ein hinter dem Audi fahrender 48-jähriger Motorradfahrer musste aufgrund des Unfalls so stark bremsen, dass er die Kontrolle über seine Yamaha verlor und stürzte. Der Mann wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden wird auf 16.000 Euro geschätzt.

Eppingen-Kleingartach: Wochenendhaus aufgebrochen

Mit einem Sandstein warfen Unbekannte die Scheibe eines Fensters an einem Wochenendhaus im Gewann "Güglinger Steige" in Kleingartach ein. Vermutlich zwischen Mittwoch und Freitagmorgen suchten die Langfinger das Grundstück heim und entwendeten eine elektrische Kettensäge, eine Astschere, ein Schweizer Messer, ein Fahrtenmesser und einen Zimmermannshammer. Hinweise auf die Täter hat die Polizei nicht.

Stadt- und Landkreis Heilbronn: Kontrollen wegen der Coronaverordnung

Viele Besucher hielten sich nicht an das vorgegebene Aufenthaltsverbot auf der Liegewiese des Breitenauer Sees, so die Feststellung der Polizei am Samstagnachmittag. Mittels Lautsprecherdurchsagen wurden die Menschen aufgefordert die Liegewiesen zu verlassen. Im gesamten Stadt- und Landkreis kam es, überwiegend am Samstag, vermehrt zur Auflösung verschiedener Gruppen, welche sich trotz der Kontaktbeschränkungen trafen und geforderte Abstände nicht einhielten. Neben mehreren mündlichen Verwarnungen wurden aufgrund der mehrmaligen Verstöße bei einigen Personen auch Anzeigen gefertigt. Der überwiegende Teil kam den Aufforderungen der Polizei nach und entfernten sich nach der Kontrolle von den Örtlichkeiten. Über 100 Ordnungswidrigkeitenanzeigen und sechs Straftaten nach der Coronaverordnung mussten im gesamten Bereich des Polizeipräsidiums über das Wochenende gefertigt werden.

Untergruppenbach: Unfall nach Überholvorgang

Trotz eines bestehenden Überholverbots soll der Fahrer eines Fiat Stilos am Freitagmorgen, gegen 7 Uhr, einen vor ihm fahrenden Skoda Rapid überholt haben. Es kam im Anschluss zum Unfall. Auf der Landstraße von Untergruppenbach in Richtung Heilbronn überholte der Fahrer des Stilos, mutmaßlich trotz Gegenverkehr, den vorausfahrenden Skoda, sodass dessen Fahrer stark abbremsen musste. Es kam zum Zusammenstoß der Pkw. Aufgrund des Beschädigungsbilds kann davon ausgegangen werden, dass der Lenker des Stilos aufgrund des Gegenverkehrs abrupt einscheren musste. Zum genauen Rekonstruieren des Unfallverlaufs sucht die Polizei Weinsberg nach Zeugen. Wer den Unfall zwischen dem grauen Fiat und dem roten Skoda beobachten konnte, oder wer durch die Fahrweise und den Überholvorgang gefährdet wurde, wird darum gebeten, sich beim Polizeirevier in Weinsberg, Telefon 07134 9920, zu melden.

