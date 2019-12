Polizei Mettmann

POL-ME: Vekehrsunfall zwischen Pkw und Fußgängerin - Langenfeld - 1912120

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Am Samstag (21. Dezember 2019) ist es an der Einmündung Florastraße/ Kampweg in Langenfeld zu einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Fußgängerin gekommen, wobei die Fußgängerin schwer verletzt wurde. Gegen 19:40 Uhr befuhr ein 37 Jahre alter VW-Fahrer aus Köln die Florastraße in Richtung Richrather Straße. Als er an der Einmündung nach links in den Kampweg abbog, übersah er eine 83 Jahre alte Rentnerin aus Langenfeld. Es kam zum Zusammenstoß wodurch die 83-Jährige zu Fall kam und sich schwer verletzte. Die Fußgängerin wurde in ein Krankenhaus gebracht, wo sie stationär verblieb. Sachschaden ist nicht entstanden.

Rückfragen von Medienvertretern/Journalisten bitte an:

Kreispolizeibehörde Mettmann

- Polizeipressestelle -

Adalbert-Bach-Platz 1

40822 Mettmann



Telefon: 02104 / 982-1010

Telefax: 02104 / 982-1028



E-Mail: pressestelle.mettmann@polizei.nrw.de



Homepage: https://mettmann.polizei.nrw/

Facebook: http://www.facebook.com/Polizei.NRW.ME

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_me

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell