Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Autofahrer fährt Radfahrer an und flüchtet

Recklinghausen (ots)

Montag, gegen 12.45 Uhr, fuhr ein 21-jähriger Gelsenkirchener mit seinem Fahrrad auf dem Radweg der Bochumer Straße in Richtung Innenstadt. Als ein silberfarbenes Autos vom Erlenkamp nach links in die Bochumer Straße abbog, stieß der bislang unbekannte Autofahrer mit dem 21-Jährigen zusammen. Dabei stürzte der Gelsenkirchener und wurde leicht verletzt. Der Fahrer des silberfarbenen Autos fuhr in Richtung Dorsten weiter, ohne sich um den Verletzten zu kümmern. Ein zufällig vorbeifahrender Autofahrer brachte den 21-Jährigen ins Krankenhaus, aus dem er nach ambulanter Behandlung entlassen wurde. Bei dem Unfall entstand lediglich geringer Sachschaden. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter Tel. 0800/2361 111.

