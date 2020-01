Polizei Düren

POL-DN: Widerstand nach Ruhestörung

Düren (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag verletzte ein 42-Jähriger während einer Ruhestörung einen Polizeibeamten.

Gegen 01:54 Uhr wurden die Beamten zu einer Ruhestörung in ein Mehrfamilienhaus auf der Aachener Straße gerufen. Im Treppenhaus trafen die Polizisten auf mehrere Personen, die sich lautstark unterhielten. Nachdem sie von den Beamten dazu aufgefordert wurden, das Gespräch in die Wohnung zu verlegen, erklärten die anwesenden Personen, dass sie die Örtlichkeit nun verlassen würden. Ein 42- Jähriger weigerte sich jedoch, da er den Sachverhalt mit dem Melder der Ruhestörung klären wollte. Als der zunehmend aggressiver werdende Mann auch nach wiederholter Aufforderung durch die Beamten nicht davon ablassen wollte, an der Wohnungstür des Melders zu klingeln, wurde ihm ein Platzverweis erteilt. Daraufhin griff der, augenscheinlich alkoholisierte, 42-Jährige einen der Beamten unvermittelt an und versuchte diesen mehrfach zu schlagen. Der Beamte konnte diese Schläge abwehren, verletzte sich hierbei jedoch leicht. Die übrigen anwesenden Personen, die sich noch vor dem Haus aufhielten, wurden im Verlauf des Einsatzes den Beamten gegenüber zunehmend aggressiv. Zur Unterstützung hinzugezogene Polizisten sprachen ihnen gegenüber einen Platzverweis aus.

Der 42-Jährige wurde anschließend in Gewahrsam genommen, dort wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen.

