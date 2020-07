Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Geschwindigkeitskontrollen

Ennepetal (ots)

Am 30.06. führte der Verkehrsdienst der Polizei Geschwindigkeitskontrollen an der Heilenbecker Straße durch. Bei den Anwohnern sorgte die Kontrolle für viele positive Rückmeldungen, bei einigen Verkehrsteilnehmern eher nicht: 16 Verstöße wurden in rund zwei Stunden festgestellt, davon 8 Anzeigen. Außerdem müssen zwei Motorradfahrer mit Fahrverboten rechnen.

