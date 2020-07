Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal - Fahrt unter Drogeneinfluss

Ennepetal (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle im Bereich Bergstraße wurde am 30.06. gegen 08.15 Uhr bei einem 22-jährigen Breckerfelder, der in einem Klein-Lkw unterwegs war, ein Drogen-Vortest durchgeführt. Da dieser positiv ausfiel, wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen. Eine Anzeige wurde gefertigt, weiterhin erfolgte eine Information an das Straßenverkehrsamt.

