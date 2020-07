Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Breckerfeld - Unfall mit Fußgänger am Kreisverkehr

Breckerfeld (ots)

Am 02.07. gegen 14:45 Uhr ereignete sich am Kreisverkehr Frankfurter Straße / Prioreier Straße ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fußgänger schwer verletzt wurde. Ein 79-jähriger Schalksmühler befuhr die Frankfurter Straße Richtung Innenstadt. Nachdem er seinen Pkw zunächst angehalten hatte, übersah er beim Anfahren einen 18-jährigen Hagener, der am Fußgängerüberweg vor seinem Fahrzeug die Fahrbahn überquerte. Durch den Anstoß stürzte der Hagener die die Fahrbahn. Er wurde schwer verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

