Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Unfallflucht in Ludwigsburg (2); Sachbeschädigung in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg-Eglosheim: Hyundai beschädigt

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken stieß ein noch unbekannter Fahrzeuglenker gegen einen Hyundai, der zwischen Mittwoch 19:10 Uhr und Donnerstag 10:40 Uhr in der Straße "Kreuzäcker" in Ludwigsburg-Eglosheim abgestellt war. Der Wagen stand vor einem Wohnhaus auf einem Parkplatz und wurde am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden von etwa 2.500 Euro zu kümmern, suchte der Unbekannte anschließend das Weite. Sachdienliche Hinweise zum Verursacher werden beim Polizeirevier Ludwigsburg unter der Tel. 07141 18-5353 entgegengenommen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Unfallflucht mit 2.000 Euro Sachschaden

Ein Sachschaden von rund 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Mercedes, der am Donnerstagnachmittag in der Hartmannstraße Ecke Gottlieb-Dilger-Straße in Ludwigsburg-Eglosheim am Fahrbahnrand stand. Zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr prallte der Unbekannte mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite des Wagens und machte sich anschließend aus dem Staub. Zeugen, die Angaben zu der Unfallflucht machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141 18-5353, zu melden.

Vaihingen an der Enz-Horrheim: Zwei Pkw zerkratzt

Auf einen VW und einen Fiat, die in der "Alte Marktstraße" im Ortsteil Horrheim am Fahrbahnrand standen, hatte es ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag und Donnerstag abgesehen. Der Unbekannte zerkratzte beide Fahrzeuge, wodurch ein Sachschaden von mehreren hundert Euro entstand. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042 941-0, sucht nun nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

