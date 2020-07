Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Stuttgart und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Untersuchungshaft nach Ladendiebstahl in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots)

Zwei Männer im Alter von 23 und 36 Jahren sind nach einem gemeinschaftlich begangenen Ladendiebstahl am Mittwoch gegen 18:30 Uhr in einem Drogeriemarkt am Marktplatz in Sindelfingen vorläufig festgenommen worden. Die beiden georgischen Staatsangehörigen waren zuvor von einer Mitarbeiterin dabei beobachtet worden, wie sie mehrere Sets für Aufsteckzahnbürsten stahlen. Als der 36-Jährige bemerkte, dass er bei dem Diebstahl entdeckt worden war, stellte er das Diebesgut ins Regal zurück. Das Verkaufspersonal hinderte die beiden Tatverdächtigen an der Flucht und konnte sie bis zum Eintreffen der Polizei vor Ort festhalten. Bei dem 36-Jährigen fanden die Beamten dann weitere Gegenstände, die vermutlich bei einer angrenzenden Buchhandlung gestohlen worden waren. Der 23-Jährige führte eine sogenannte "Diebestasche" mit sich, die speziell für die Durchführung von Diebstählen präpariert war. Der geschätzte Gesamtwert des Diebesgutes betrug etwa 300 Euro. Der 36-Jährige wurde am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter beim Amtsgericht Böblingen vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und der Tatverdächtige wurde durch Polizeibeamte in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Den 23-Jährigen wurde am Donnerstag nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen.

