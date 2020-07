Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Kuppingen: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 20:30 Uhr und Donnerstag 09:00 Uhr trieb ein bislang unbekannter Täter in der Oberjesinger Straße in Herrenberg-Kuppingen sein Unwesen. Um in ein Fachgeschäft zu gelangen, drückte der Unbekannte vermutlich ein gekipptes Fenster auf. Nachdem er in das Geschäft eingestiegen war, entnahm er aus einer Kasse Bargeld. Anschließend suchte er noch eine angrenzende Wohnung auf und ließ dort ein Handy, eine Armbanduhr und ebenfalls Bargeld mitgehen. Der Gesamtwert seiner Beute ist derzeit nicht bekannt. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032 2708-0, in Verbindung zu setzen.

