Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß auf Tönsholter Weg

Recklinghausen (ots)

Auf dem Tönsholter Weg sind am Sonntag, gegen 11.20 Uhr, ein Fahrradfahrer und eine Fußgängerin zusammengestoßen. Die 68-jährige Fußgängerin aus Bottrop war mit einer Bekannten zu Fuß in Richtung Dorsten unterwegs. Um die Abstandsregeln einzuhalten, befand sich zwischen ihnen eine größere Lücke. Ein 54-jähriger Fahrradfahrer aus Dorsten wollte die Frauen überholen, klingelte und nutzte dann die Lücke zwischen den Spaziergängerinnen, um Durchzufahren. Dabei kam es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Radfahrer und der 68-jährigen Fußgängerin. Beide stürzten und verletzten sich. Der Schaden am Fahrrad wird auf 200 Euro geschätzt.

