Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Brennender Baumstamm

Bild-Infos

Download

Becherbach/Pfalz (ots)

Ein bereits am Boden liegender Baumstamm hat am Ostermontagmorgen im Wald zwischen Becherbach und Ginsweiler gebrannt. Die Eigentümer einer in der Nähe befindlichen Waldhütte stellten den Brand fest und löschten das Feuer mittels Wasser ab. Der Brand hatte sich glücklicherweise nicht auf weitere Pflanzen ausgeweitet. Bei der derzeitigen Witterungslage war das nicht auszuschließen weshalb die Polizeiinspektion Lauterecken die Ermittlungen in der Sache aufgenommen hat. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell