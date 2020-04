Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Ausheben von Gullydeckeln ist kein Spaß

Imsbach (Donnersbergkreis) (ots)

Am Ostermontag in den frühen Morgenstunden hoben unbekannte Täter in der Gienanthstraße am Straßenrand einen eckigen Gullydeckel aus und legten diesen einige Meter entfernt auf die Fahrbahn. Derzeit bestehen keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Ein Anwohner hörte zwischen 5 und 6 Uhr mindestens zwei Personen, die grölend durch die Straße liefen und vermutlich stark betrunken waren.

Das Ausheben von Gullydeckeln wird vereinzelt als Jugendstreich angesehen, stellt jedoch eine Straftat dar. Aufgrund der bestehenden Gefahr von schweren Verletzungen und Sachschäden für Verkehrsteilnehmer, liegt ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr vor, der mit einer Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren bestraft werden kann. Die Polizei hat diesbezüglich strafrechtliche Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu Personen, die mit der Tat in Verbindung stehen könnten, unter der Telefonnummer 06361 / 917-0. |pirok

