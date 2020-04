Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung und Farbschmierereien

Niederstaufenbach (ots)

In der Nacht vom 11.04.2020 auf den 12.04.2020 schmierten bislang unbekannte Täter in schwarzer Farbe auf die Hauswand eines Anwesens in der Ringstraße ein Hakenkreuz in der Größenordnung von 1m x 1m. Etwa eine Woche zuvor wurde ein ordnungsgemäß vor dem gleichen Anwesen geparkter Opel Corsa an der rechten Fahrzeugseite ebenfalls von unbekannten Personen vermutlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise nimmt in beiden Fällen die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

