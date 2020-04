Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Verkehrsunfall mit Fahrerflucht

Quirnbach (ots)

Am 12.04.2020, gegen 17.00 Uhr, streifte ein bislang unbekannter Fahrer eines Quads in roter Farbe mit Zulassungskennzeichen des Kreises Kusel in der Alten Straße eine am Fahrbahnrand befindliche Person und verletzte diese leicht. Anschließend setzte der Quad Fahrer seine Fahrt fort, ohne sich pflichtgemäß um die verletzte Person zu kümmern. Ein Strafverfahren wegen Unerlaubtem Entfernens vom Unfallort wurde eingeleitet.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kusel unter der Telefonnummer: 06381/919-0 oder Email: pikusel@polizei.rlp.de entgegen. |pikus

