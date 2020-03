Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Vorübergehende Grenzkontrollen: Erneuter Hinweis zu Bürgeranfragen - Bundespolizei veröffentlicht Übersicht mit derzeit geöffneten Grenzübergangsstellen in Baden-Württemberg (Stand: 19.03.2020)

Böblingen/Weil am Rhein (ots)

Nach wie vor erreichen die Bundespolizei in Baden-Württemberg zahlreiche Bürgeranfragen, welche die triftigen Reisegründe für Ein- und Ausreisen über die derzeit geöffneten Grenzübergänge betreffen: "Ich muss mein Pferd versorgen! Ich habe einen Arzttermin! Ich will meinen Partner besuchen! Ich muss mein Kind betreuen! Kann ich nach Deutschland reisen?" Antworten zu diesen und anderen häufig gestellten Fragen wurden auf der Homepage der Bundespolizei jetzt noch einmal aktualisiert: https://www.bundespolizei.de/Web/DE/04Aktuelles/01Meldungen/2020/03/200317_faq.html . Bitte informieren Sie sich hier zu Ihren Fragen! Zudem veröffentlicht die Bundespolizei in Baden-Württemberg tagesaktuelle Informationen auf Ihrem Twitterkanal: https://twitter.com/bpol_bw . Dort wurde soeben auch eine Graphik veröffentlicht, welche die derzeit geöffneten Grenzübergangsstellen in Baden-Württemberg aufzeigt.

