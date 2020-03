Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Gesuchte konnte Geldstrafe nicht bezahlen

Weil am Rhein (ots)

Da eine Frau die verhängte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen. Die 28-jährige bulgarische Staatsangehörige reiste mit dem Fernbus am frühen Montagmorgen über den Übergang Weil am Rhein - Autobahn nach Deutschland ein. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei wurde festgestellt, dass die Frau von einem Gericht wegen Körperverletzung zu einer Geldstrafe von 1875 Euro verurteilt wurde. Da die Gesuchte die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, wurde sie von der Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der 125 tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

Friedrich Blaschke

