Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein

BPOLI-WEIL: Frau mit drei Haftbefehlen festgenommen

Freiburg (ots)

Eine Frau, die mit drei Haftbefehlen gesucht wurde, konnte durch die Bundespolizei festgenommen werden. Am Donnerstagabend kontrollierte eine Streife der Bundespolizei eine 43-Jährige am Hauptbahnhof Freiburg. Die Überprüfung der deutschen Staatsangehörigen ergab drei Ausschreibungen zur Festnahme. Wegen Erschleichen von Leistungen waren Geldstrafen in Höhe von 400 Euro und 390 Euro zu vollstrecken und wegen Diebstahl eine Geldstrafe in Höhe von 600 Euro. Da die 43-Jährige die Geldstrafen nicht bezahlen konnte wurde sie durch die Bundespolizei festgenommen und zur Verbüßung der insgesamt 113-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

