BPOLI-WEIL: Schwarzfahrer wegen Erschleichen Leistungen zur Festnahme ausgeschrieben

Gegen einen Mann der im ICE ohne Fahrschein festgestellt wurde bestand ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen. Am Donnerstagabend wurde die Bundespolizei zu einer Personalien Feststellung an einen ICE von Basel an den Freiburger Hauptbahnhof gerufen. Ein 38-Jähriger konnte bei der Fahrkartenkontrolle keinen Fahrschein vorweisen und wurde deshalb an die Bundespolizei übergeben. Im Rahmen der Überprüfung stellte die Streife fest, dass gegen den ungarischen Staatsangehörigen ein Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen vorliegt. Zu vollstrecken war eine Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Ersatzweise drohten dem Mann 60 Tage Freiheitsstrafe. Da der 38-Jährige die Geldstrafe nicht aufbringen konnte wurde er durch die Bundespolizei festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Aufgrund des "schwarzfahrens" von Basel nach Freiburg wurde ein Strafverfahren wegen Erschleichen von Leistungen eingeleitet.

