Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Warenautomaten-Aufbruch

Meisenheim (ots)

Eier, Nudeln, Honig und Fleischwurst sind aus einem Warenautomaten gestohlen worden. Der Wert der entwendeten landwirtschaftlichen Produkte liegt bei einem dreistelligen Eurobetrag, die Beschädigungen am Automaten betragen etwa 4.000 Euro. Die Tat wurde zwischen Ostersonntag, 18 Uhr und Ostermontag 10 Uhr begangen. Der Automat ist auf der Gewerbefläche an der Kreuzung B 420/Raumbacher Straße in einer Holzhütte aufgestellt. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise unter Telefon-Nummer 06382 9110. |pilek-AH

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



