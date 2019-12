Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht Nr. 348 vom 14. Dezember 2019

Kreis Heinsberg (ots)

Erkelenz, Theodor-Körner-Straße, Einbruch

Auf noch ungeklärte Weise drangen Einbrecher in der Zeit vom 12.12.2019, 14:00 Uhr bis 13.12.2019, 15:30 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Theodor-Körner-Straße ein und durchsuchten sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Was gestohlen wurde, ist noch nicht abschließend geklärt.

Hückelhoven-Ratheim, Gendorfer Straße, Pkw-Diebstahl

Bislang unbekannte Täter entwendeten einen schwarzen Pkw VW Phaeton mit HS-Kennzeichen, der in der Gendorfer Straße geparkt war. Tatzeit: 12.12.2019, 18:30 Uhr bis 13.12.2019, 14:30 Uhr.

