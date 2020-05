Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Mopedfahrer wird bei Unfall mit Hund verletzt

Recklinghausen (ots)

In Horneburg ist am Sonntag, gegen 14.10 Uhr, ein 59-jähriger Mopedfahrer aus Datteln verunglückt, nachdem er mit einem Hund zusammengestoßen war. Der nicht angeleinte Hund war nach ersten Erkenntnissen von einem Grundstück in der Nähe weggelaufen und dann auf der Horneburger Straße mit dem Mopedfahrer kollidiert. Der 59-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Bei dem Hund waren keine Verletzungen sichtbar. Der Schaden am Moped liegt bei etwa 500 Euro.

