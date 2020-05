Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen Mittwoch 17:00 Uhr und Donnerstag 13:30 Uhr brachen Unbekannte in eine Wohnung am Börster Weg ein. Um in die Wohnung zu gelangen schlugen sie einen Glaseinsatz der Wohnungstür ein. Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter ohne Beute.

Gladbeck

Am Donnerstagvormittag hebelten unbekannte Täter eine Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus an der Allkampstraße auf. In den Wohnräumen durchsuchten die Täter Schränke und Schubladen nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit Geldkassetten und Bargeld in unbekannte Richtung. Hinweise liegen bislang nicht vor.

Marl

Am Donnerstagvormittag hebelten unbekannte Täter eine Haustür an der Kirchstraße auf. Aus dem ersten Obergeschoss entwendten sie einen Tresor. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Hinweise zu den Sachverhalten erbitten die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111.

