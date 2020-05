Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtiger nach Brand festgenommen

Recklinghausen (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der StA Bochum und des PP Recklinghausen

Am 06.05.2020, gegen 00:45 Uhr, kam es in Recklinghausen Süd an der Hochlarmarkstraße zu einem Brand in der Erdgeschosswohnung eines Zweifamilienreihenhauses. Menschen wurden nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf 100.000 Euro beziffert.

Als Brandursache wurde eine Brandstiftung festgestellt. Im Zuge der weiteren Ermittlung konnte ein 34-jähriger Castrop-Rauxeler als Tatverdächtiger ermittelt und vorläufig festgenommen werden. Gegen den Beschuldigten erging ein Untersuchungshaftbefehl wegen schwerer Brandstiftung.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

