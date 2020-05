Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Tatverdächtige nach Einbruch gefasst

Recklinghausen (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 21:45 Uhr, verschaffen sich drei Männer gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus am Wickingplatz. Eine Anwohnerin bemerkte die Tatverdächtigen und informierte die Polizei. In der näheren Umgebung konnten drei Männer (41 J. / 21 J. / 27 J.) vorläufig festnommen werden. Angaben zur Beute konnten noch nicht gemacht werden.

