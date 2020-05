Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: 12-Jährige nach Sturz mit Fahrrad schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 12-Jährige aus Bottrop wurde am Donnerstag gegen 16.15 h bei einem Fahrradunfall an der Siepenstraße schwer verletzt. Sie war mit einer anderen, gleichaltrigen Radfahrerin unterwegs und kam von einem abschüssigen Weg ab. Dann stürzte sie in einen Bachlauf. Sie wurde verletzt ins Krankenhaus gebracht und musste stationär aufgenommen werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Ramona Hörst

Telefon: 02361/55-1032

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell