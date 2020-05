Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Kind gebissen

Recklinghausen (ots)

Ein Kleinkind (15 Monate alt) wurde am Mittwoch um 14.55 h von einem Hund gebissen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. An der Winkelstraße hatte sich eine angeleinte Bulldogge von dem Besitzer losgerissen. Eine Frau war zeitgleich in der Nähe mit ihrem Kleinkind (Mädchen) auf dem Arm und ihrem angeleinten Chihuahua unterwegs. Das Kind auf dem Arm und der Chihuahua wurden von dem Hund, der sich losgerissen hatte, gebissen. Der Besitzer versuchte noch, den Hund zurückzuhalten. Das Mädchen erlitt Verletzungen am Bein, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Das Kind wurde stationär aufgenommen. Der kleine Hund, der ebenfalls gebissen wurde, ist später an seinen Verletzungen gestorben. Die Bulldogge wurde durch das Ordnungsamt abgeholt und in ein Tierheim gebracht. Die Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen den Hundehalter dauern an.

