Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Gladbeck: Unfallfluchten mit Sachschaden

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Am Mittwoch, gegen 09:30 Uhr, wartete ein 58-jähriger Autofahrer aus Bottrop an der Lützowstraße an einer roten Ampel. Ein unbekannter Fahrradfahrer fuhr rechts an dem Auto vorbei und beschädigte es dabei. Der Autofahrer sprach den Fahrradfahrer noch an. Er flüchtete aber trotzdem. Der Mann soll älter als 60 Jahre sein, trug ein Cap und eine Schutzmaske. Es entstand 1.200 Euro Sachschaden.

Gladbeck

Am Mittwochabend beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen geparkten, weißen Peugeot 2008 an der Steinstraße. Er beschädigte die linke Fahrzeugseite und flüchtete anschließend. An dem Auto entstand 1.000 Euro Sachschaden.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Bottrop, Dorsten, Gladbeck, Haltern am See und Marl erbittet das Verkehrskommissariat in Gladbeck unter 0800 2361 111. Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten in Castrop-Rauxel, Datteln, Herten, Oer-Erkenschwick, Recklinghausen und Waltrop erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

