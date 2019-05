Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrüche in Wohnungen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt/-Zuffenhausen (ots)

Unbekannte Täter sind am Freitag (24.05.2019) jeweils in eine Wohnung an der Neckartalstraße sowie an der Löchgauer Straße eingebrochen. Bei einer weiteren Wohnung am Sparrhärmlingweg gelang es den Tätern nicht in die Räumlichkeiten einzudringen und es blieb beim Versuch. Die Täter brachen am Freitag zwischen 09.00 Uhr und 10.55 Uhr in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Neckartalstraße ein und erbeuteten Schmuck im Wert von mehreren Hundert Euro. Mutmaßlich gelangten die Täter durch eine offenstehende Haustür in das Mehrfamilien ein. An der Löchgauer Straße hebelten Unbekannte am Freitagabend zwischen 17.30 Uhr und 20.50 Uhr eine Wohnungstüre auf. Aus bislang nicht geklärten Umständen ließen die Täter die Türe offen stehen und flüchteten unerkannt, mutmaßlich ohne Beute zu machen. Ein weiterer Fall ereignete sich am Samstag (25.05.2019) oder Sonntag (26.05.2019) am Sparrhärmlingweg. Zwischen 13.40 Uhr und 09.30 Uhr versuchten die Täter eine Wohnungstür aufzuhebeln, scheiterten jedoch. Zeugen werden gebeten, sich an die Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer +4971189905778 zu wenden.

