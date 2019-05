Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Radfahrer gestürzt - schwer verletzt

Stuttgart-Hedelfingen (ots)

Ein 72 Jahre alter Radfahrer ist am Samstagmorgen (25.05.2019) in der Rohrackerstraße aufgrund einer Vollbremsung gestürzt und hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn in ein Krankenhaus. Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer übersah gegen 08.50 Uhr offenbar beim Linksabbiegen auf ein Grundstück den entgegenkommenden Radfahrer. Dieser bemerkte das Fahrzeug und leitete eine Vollbremsung ein, kam dabei zu Fall und stürzte. Zu einer Berührung mit dem Peugeot kam es nicht. An dem Fahrrad entstand eine Sachschaden von zirka 200 EUR.

