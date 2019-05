Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Brand - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Aus bislang unbekannter Ursache ist am frühen Sonntagmorgen (26.05.2019), in einem an der Marienstraße gelegenen Hinterhof ein Geräteschuppen in Brand geraten. Gegen 04.30 Uhr bemerkte eine Anwohnerin das Feuer und verständigte die Rettungskräfte. Bei deren Eintreffen stand der Schuppen, in dem sich auch mehrere Mülltonnen befanden, in Vollbrand. Die Feuerwehr meldete um 04.46 Uhr "Feuer aus". Durch den Brand wurde ein in der Nähe geparkter Mercedes erheblich beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf zirka 35.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 8990-1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell