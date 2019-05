Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Vermisstensuche erfolgreich beendet

Stuttgart-West (ots)

Ein glückliches Ende nahm in der Nacht von Freitag auf Samstag (24./25.05.2019) die Suche nach einer betagten Dame im Bereich der Zeppelinstraße. Die 92-jährige orientierungslose Frau hatte gegen 20.00 Uhr ihre Wohnung verlassen, zu der sie aufgrund ihres gesundheitlichen Zustands alleine nicht zurückgefunden hätte. Nachdem ihr Sohn die Frau als vermisst gemeldet hatte, wurden mehrere Streifenfahrzeuge und später auch ein Polizeihubschrauber zur Suche nach ihr eingesetzt. Nach wenigen Minuten Flugzeit entdeckte die Besatzung des Hubschraubers die Frau um 23.50 Uhr in einem unwegsamen Gartengelände im Bereich der Gustav-Siegle-Straße. Sie wurde von den Kollegen am Boden leicht unterkühlt, aber sonst wohlbehalten an ihren Sohn übergeben.

