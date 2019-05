Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pkw gegen Baum geprallt

Stuttgart-Plieningen (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall am frühen Samstagmorgen (25.05.2019) zu, bei dem darüber hinaus noch ein Sachschaden in Höhe zirka 5.000 Euro entstand. Der junge Mann war um 02.45 Uhr auf der Filderhauptstraße in Richtung Plieningen unterwegs, als er in einer langgezogenen Linkskurve mutmaßlich infolge Übermüdung nach rechts von der Straße abkam und mit seinem Opel Corsa frontal gegen einen Baum prallte. Der 18-Jährige wurde an der Unfallstelle von einer Notärztin versorgt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht.

