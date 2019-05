Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wettrup - Einbruch in Wohn- und Geschäftshaus

Wettrup (ots)

Bislang unbekannte Täter sind gestern Nachmittag gegen 13.40 Uhr in ein Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Im Felde eingebrochen. Sie durchsuchten die Räume und flüchteten, als der Hausbesitzer eintraf, ohne Beute. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Spelle unter der Telefonnummer (05977) 929 210 zu melden.

