Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: KFZ-Diebstahl - Hochwertiger SUV vom Hof gestohlen

Herford (ots)

(kup) In der Zeit zwischen Donnerstag (2.5.), 23:35 Uhr, und Freitag, 6:20 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter einen Porsche Cayenne an der Bünder Straße. Der 35-jährige Besitzer des schwarzen SUV parkte seinen Wagen am späten Abend auf dem Hof des Hauses. Am nächsten Morgen stellt er fest, dass das Fahrzeug mit Bielefelder Kennzeichen verschwunden war. Der Wagen war mit einem Keyless-Go-System ausgestattet. Der entstandene Sachschaden wird mit einem Wert von mindestens 40.000 Euro angegeben. Hinweise werden an das Kriminalkommissariat Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

