Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall mit Personenschaden - Radfahrerin auf falscher Seite unterwegs

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(kup) Am Freitag (3.5.), um 14:25 Uhr, befuhr eine 60-Jährige die Nachtigalstraße. Gleichzeitig befuhr eine 12-Jährige den linken Radfahrstreifen auf der Eimterstraße in Fahrtrichtung Mindener Straße. Die Fahrerin des grauen Mitsubishi stoppte ihren Wagen an der Einmündung und bog nach rechts in die Eimterstraße ab. Dabei übersah die Bielefelderin das von rechts kommende Mädchen. Die Herforder Schülerin kollidierte mit der Stoßstange des Autos und fiel auf die Straße. Dabei verletzte sie sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass die Radwege immer regelkonform zu benutzen sind. Radelnde Geisterfahrer werden von Autofahrern schnell übersehen. Daher achten Sie darauf, welche Fahrtrichtung für den Radweg besteht.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Herford

Pressestelle Herford

Telefon: 05221 888 1250

E-Mail: pressestelle.herford@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell