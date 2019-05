Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Handtaschendiebstahl-Täter öffnet Fahrzeugtür und flüchtet unerkannt

Löhne (ots)

(mas) Gestern (03.05.), gegen 12.15 Uhr, kam es zu einem dreisten Handtaschendiebstahl vor der Sparkasse auf der Koblenzer Straße. Ein zur Zeit noch unbekannter Täter trat an den PKW der Geschädigten, nachdem diese kurz zuvor in der dortigen Sparkasse war und sich anschließend wieder in ihr Fahrzeug begab, öffnete die Beifahrertür und entwendete die auf dem Beifahrersitz abgelegte Handtasche. Es ist nicht auszuschließen, dass der Täter die Geschädigte zuvor schon beobachtete, während sie in die Sparkasse ging. Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, von schlanker Statur, ca. 30 Jahre alt, dunkle Haare und mit südländischem Aussehen. Bekleidet war der Täter mit einem weißen Hemd und einer dunklen Hose. Nach dem Diebstahl entfernte sich der Täter auf der Herforder Straße in Richtung Innenstadt Bad Oeynhausen. Die Direktion Kriminalität bittet um Hinweise auf den unbekannten Täter unter der Telefonnummer 05221-8880.

