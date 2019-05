Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Linksabbieger verursacht Zusammenstoß

Kirchlengern (ots)

(kup) Am Dienstag (30.04.), um 10:25 Uhr, befuhr ein 25-Jähriger die Fiemerstraße stadtauswärts. Gleichzeitig fuhr ein 31-jähriger aus Kirchlengern in der entgegengesetzten Richtung auf der Bad Oeynhausener Straße in Richtung Fiemerstraße. Im Kreuzungsbereich bog der Fahrer des grauen Mazdas nach links ab. Dabei missachtete er die Vorfahrt des entgegen kommenden schwarzen Mini Coopers. Infolge dessen stießen die beiden Fahrzeuge zusammen und einer der Fahrer wurde leicht verletzt. Ein Rettungswagen musste vor Ort nicht erscheinen. Der Mini war nicht mehr fahrbereit und wurde durch eine beauftragte Firma abgeschleppt. Der Gesamtschaden beläuft sich mindestens auf 4.500 Euro.

