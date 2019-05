Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Großmarkt verraucht

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Aufgrund eines Kabelbrandes an einem Gabelstapler, kam es am Samstag (25.05.2019) zu einer kurzfristigen Räumung eines an der Heilbronner Straße gelegenen Großhändlers. Angestellte stellten gegen 12.50 Uhr eine Verrauchung des Verkaufsraumes fest. Als Ursache konnte ein Kabelbrand an einem Gabelstapler festgestellt werden, welcher durch zwei Angestellte schnell gelöscht werden konnte. Der dadurch entstandene Rauch verteilte sich im Verkaufsraum, so dass zirka 100 Personen, Angestellte und Kunden, den Markt verlassen mussten. Der hinzugezogenen Feuerwehr gelang es über die Brandmeldeanlage eine Entlüftung herbeizuführen. Um 13.50 Uhr wurde der Mark durch die Feuerwehr wieder freigegeben.

