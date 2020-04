Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg)- Verkehrsunfall

Am Sonntag, 05. April 2020, gegen 18.15 Uhr, kam es in der Wilhelmstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 27jähriger aus Essen (Oldenburg) befuhr mit einem PKW die Wilhelmstraße. In einer Linkskurve kam der Fahrer vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen zwei geparkte PKW. Der mitgeführte PKW des 27jährigen war nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10000 Euro geschätzt. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 27jährige unter dem Einfluss von Alkohol gefahren sein könnte. Es folgten die Entnahme einer Blutprobe sowie die Sicherstellung des Führerscheins. Gegen den 27jährigen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.

